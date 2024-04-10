المطران مراد في عيد الفطر: لنجعل هذا العيد فرصة لنستذكر الله

Advertisement

هنأ النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي في لبنان المطران شارل مراد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الفطر، متمنيًا أن تملأ الفرحة والسلام قلوبهم وبيوتهم.وقال: "لنجعل هذا العيد فرصة لنستذكر الله بكل لحظة، ونبتهج بتقدير نعمه علينا. لنمتلك قلوبا ممتنة وأذهانا مفكرة، ولنقدر قيمة العائلة والمحبة، ونبادل الخير والعطاء مع الآخرين".وختم: "عسانا نعيش أياما مليئة بالسعادة والنجاح وتتحقق أحلامنا وطموحاتنا ببلد ينعم بالاستقرار".