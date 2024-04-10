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لبنان

المطران مراد في عيد الفطر: لنجعل هذا العيد فرصة لنستذكر الله

Lebanon 24
10-04-2024 | 14:09
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هنأ النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي في لبنان المطران شارل مراد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الفطر، متمنيًا أن تملأ الفرحة والسلام قلوبهم وبيوتهم.
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وقال: "لنجعل هذا العيد فرصة لنستذكر الله بكل لحظة، ونبتهج بتقدير نعمه علينا. لنمتلك قلوبا ممتنة وأذهانا مفكرة، ولنقدر قيمة العائلة والمحبة، ونبادل الخير والعطاء مع الآخرين".

وختم: "عسانا نعيش أياما مليئة بالسعادة والنجاح وتتحقق أحلامنا وطموحاتنا ببلد ينعم بالاستقرار".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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