بالفيديو إسرائيل نشرت فيديو من جنوب لبنان... ماذا قصفت اليوم؟

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو زعم فيه أنّ "الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة قصفت أحد المباني العسكريّة في منطقة عيتا الشعب، كان عناصر من "حزب الله" في داخله".

وزعم أدرعي أيضاً، أنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لـ"الحزب" في منطقة الخيام".