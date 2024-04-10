بالفيديو إسرائيل نشرت فيديو من جنوب لبنان... ماذا قصفت اليوم؟

#عاجل طائرات حربية لجيش الدفاع أغارت على مبنى عسكري تواجد داخله مخربون من حزب الله الإرهابي بالإضافة إلى بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان
أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قلبل على مبنى عسكري في منطقة عيتا الشعب تواجد داخله مخربون من حزب الله الارهابي. كما هاجم جيش الدفاع بنية… pic.twitter.com/Il4uxhkfWL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 10, 2024
#عاجل طائرات حربية لجيش الدفاع أغارت على مبنى عسكري تواجد داخله مخربون من حزب الله الإرهابي بالإضافة إلى بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان
أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قلبل على مبنى عسكري في منطقة عيتا الشعب تواجد داخله مخربون من حزب الله الارهابي. كما هاجم جيش الدفاع بنية… pic.twitter.com/Il4uxhkfWL