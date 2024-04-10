مكاري: على الجميع التحلّي بروح المسؤولية لتمرير هذه المرحلة الصعبة

كتب وزير الإعلام زياد مكاري عبر حسابه على منصّة "إكس":

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"بعد التنسيق مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أتمنى على وسائل الإعلام على اختلافها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، التحلّي بمسؤوليّة عالية، وذلك بالنظر إلى الظروف الدقيقة جداً التي يمرّ بها لبنان، كما أتمنّى على الإعلام اللبناني تحرّي الحقيقة وتوخّي الدقّة والحذر قبل نشر أيّ خبر من شأنه أن يمسّ بالوحدة الوطنية فيما لو بُني على معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.المرحلة الراهنة تحتّم تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة وأجهزتها، والظرف الراهن ليس لكسب مزيد من المشاهدين والقراء على حساب السلم الأهلي، وعلى الجميع بالتالي التحلّي بروح المسؤولية لتمرير هذه المرحلة الصعبة".