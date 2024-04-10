Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة تُكشف... هكذا قُتِلَ محمد سرور

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:06
A-
A+
Doc-P-1185750-638483835904428781.jpg
Doc-P-1185750-638483835904428781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر لـ"الميادين"، إنّ "الصيرفي اللبناني محمد سرور الذي قيل أنّه كان يُحوّل أموالاً إلى غزة تعرّض لتعذيب شديد قبل اغتياله".
 
 
 
وأضافت المصادر أنّ "القتلة نقلوا سرور إلى شقة مفروشة لمدة شهر واحد تقع في بلدة بيت مري، بهدف إستجوابه بعنف شديد".
Advertisement
 
 
 
وأشارت إلى أنّ "أوساطاً أمنيّة لبنانيّة أكّدت أنّه تعرّض إلى تعذيب شديد قبل قتله، ويُرجّح بقوّة أنّ "الموساد" الإسرائيلي يقف وراء العملية".
 
 
 
ولفتت المصادر إلى أنّ "التحقيق جرى مع سرور وهو مكبّل اليدين، وكان القتلة على اتّصال مباشر بتل أبيب خلال الإستجواب العنيف".
 
 
وتابعت المصادر أنّه "تمّ تعذيب سرور عبر إطلاق النار على قدميه وكتفيه، وتلقى أكثر من 10 رصاصات".
 
 
وقالت المصادر: "يبدو أنّ سرور لم يعترف لعناصر "الموساد" بما كانوا يريدون إكراهه عليه، لذا قتلوه وغادروا".
 
 
وأضافت أنّ "عناصر "الموساد" أبقوا التحويلة المالية التي كانت مع سرور لدى مغادرتهم".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:58 | 2024-04-10
15:38 | 2024-04-10
15:00 | 2024-04-10
15:00 | 2024-04-10
14:52 | 2024-04-10
14:42 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24