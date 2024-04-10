حزب الله يعزي هنية باستشهاد أولاده

أجرى نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم اتصالاً باسم الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وقيادة الحزب برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مقدِّماً التبريك والتعزية له ولعائلته باستشهاد أولاده الثلاثة وعدد من أحفاده على يد العدو الصهيوني.

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