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لبنان

فيديو ينتشر عن إحراق خيم للنازحين السوريين... ما حقيقته؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:58
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن إحراق خيّم للنازحين السوريين في بلدة القاع.
 
 
وأوضح مصدر أنّ "الفيديو المتداول قديم، ويعود لحريق اندلع في مخيّم رمضان في عرسال قبل أسابيع".
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القاع

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