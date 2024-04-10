فيديو ينتشر عن إحراق خيم للنازحين السوريين... ما حقيقته؟

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن إحراق خيّم للنازحين السوريين في بلدة القاع.

وأوضح مصدر أنّ "الفيديو المتداول قديم، ويعود لحريق اندلع في مخيّم رمضان في عرسال قبل أسابيع".