21
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي يتحرك حكوميا وسياسيا: الوضع لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-04-2024
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبيل يومين من حلول ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975، تبدو الاجواء السياسية والامنية في البلاد متشنجة وضاغطة جدا بالتوازي مع سلسلة من الحوادث الامنية التي تطال ارتداداتها كل لبنان نتيجة الشحن السياسي والطائفي والمناطقي الذي لحقها وتبادل الاتهامات بين مختلف المكوّنات السياسية.
Advertisement
هذا الواقع المأزوم دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التحرك على خطين، الاول حكومي عبر الطلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الامن المركزي الى الانعقاد لمواكبة ما يحصل، اضافة الى استنفار مختلف الاجهزة الامنية للاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحوادث التي جرت.
اما التحرك الثاني لرئيس الحكومة فشمل سلسلة من الاتصالات مع مختلف القيادات السياسية المعنية لوقف التصعيد والمساهمة في تهدئة الاوضاع شعبيا وسياسيا.
وفي خلال هذه الاتصالات، جدد رئيس الحكومة "دعوة الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات.
كما شدد "على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم".
واعتبر "أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم".
وختم بالقول: "كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كُشِفَ عن أحد المتورطين؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كُشِفَ عن أحد المتورطين؟
13:45 | 2024-04-10
10/04/2024 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزالٌ عنيف ضرب هذا البلد قبل قليل... كم بلغت قوّته؟
11:57 | 2024-04-10
10/04/2024 11:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير يهزّ مدينة فرنسيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير يهزّ مدينة فرنسيّة
15:09 | 2024-04-10
10/04/2024 03:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجة عمار شلق الثالثة" بإطلالة جريئة: "وينك يا سيف تشوف هل شوفة؟" (صورة)
Lebanon 24
"زوجة عمار شلق الثالثة" بإطلالة جريئة: "وينك يا سيف تشوف هل شوفة؟" (صورة)
14:00 | 2024-04-10
10/04/2024 02:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً.. بلدتان في جنوب لبنان تُشكّلان خطراً على الإسرائيليين
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً.. بلدتان في جنوب لبنان تُشكّلان خطراً على الإسرائيليين
13:00 | 2024-04-10
10/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:02 | 2024-04-11
ميقاتي وعقيلته قدما واجب العزاء إلى عائلة باسكال سليمان
06:24 | 2024-04-11
عبد الساتر بحث في الأوضاع مع ماغرو
06:20 | 2024-04-11
استنفار.. إسرائيل تتحدث عما يقوم به حزب الله في سوريا
06:00 | 2024-04-11
طريق سوريا – لبنان "تحت الخطر".. ماذا كشفت قضية باسكال سليمان؟
05:40 | 2024-04-11
نديم الجميّل: نحن حريصون على أمن البلد
05:35 | 2024-04-11
لا إنترنت في هذه المنطقة منذ الصباح!
فيديو
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 13:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
11/04/2024 13:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
11/04/2024 13:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24