أصيب بيده.. إلقاء مفرقعة نارية بإتجاه سيارة عنصر بالجيش وهذا ما جرى لاحقاً

ألقى مجهولون مفرقعة نارية بإتجاه سيارة العنصر في الجيش "م.ي" في بلدة السفيرة قضاء الضنية، ما أدى الى اصابته في يده، وقد جرى نقله بواسطة سيارة الاسعاف الى احدى المستشفيات للعلاج، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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وبحسب المعلومات، تولّت دورية من الجيش والشرطة العسكرية، متابعة التحقيق ليتم على اثرها توقيف المشتبه بهم، والذين بلغ عددهم ٤ وهم المدعو "أ.م" و "ع.م" و "م.م" و "أ.م" من التابعية السورية، وقد جرى اقتيادهم جميعاً للتوسع في التحقيق، فيما أفادت المصادر بأن القاء المفرقعة على سيارة العنصر كان عن طريق الخطأ وليس هناك أي دوافع سابقة.