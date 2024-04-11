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لبنان

نائب يكشف: "مع كل محبتي سأدعم مرشحا آخر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2024 | 01:15
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كشف نائب لطالما كان حليفا لـ" تيار المردة" أنه مع محبته وتقديره لرئيس "التيار" سليمان فرنجية وقناعته الكاملة بترشحه للرئاسة والإقتراع له في آخر جلسة رئاسية ، إلا أن معطيات رئاسية جديدة ظهرت مؤخراً تجعله مضطراً أن يكون الى جانب مرشح آخر لإعتبارات عدة، عائلية وسياسية لكون المرشح المقصود دعمه في هذه المرحلة وسطي معتدل ولطالما كانت له تضحيات مع عائلة هذا النائب وهو اليوم مرشحهم الأول للرئاسة بالرغم من الإحترام الكبير لسليمان بيك" كما نقل المصدر.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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