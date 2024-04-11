نائب يكشف: "مع كل محبتي سأدعم مرشحا آخر"

كشف نائب لطالما كان حليفا لـ" تيار المردة" أنه مع محبته وتقديره لرئيس "التيار" سليمان فرنجية وقناعته الكاملة بترشحه للرئاسة والإقتراع له في آخر جلسة رئاسية ، إلا أن معطيات رئاسية جديدة ظهرت مؤخراً تجعله مضطراً أن يكون الى جانب مرشح آخر لإعتبارات عدة، عائلية وسياسية لكون المرشح المقصود دعمه في هذه المرحلة وسطي معتدل ولطالما كانت له تضحيات مع عائلة هذا النائب وهو اليوم مرشحهم الأول للرئاسة بالرغم من الإحترام الكبير لسليمان بيك" كما نقل المصدر.

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