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لبنان

أثناء عملية سرقة في الميناء.. هذا ما حصل

Lebanon 24
11-04-2024 | 01:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه اثناء قيام 3 اشخاص بسرقة دراجة في مدينة الميناء - شارع غاندي حصل تبادل اطلاق نار بين السارقين وشبان من المنطقة ليتم توقيف احدهم ويدعى "ع.ح" لبناني، وتمكن الاخران من سرقة الدراجة النارية وفرا بها الى جهة مجهولة.
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وأفادت مصادر ان السارق تعرّض لضرب مبرح من قبل شبان المنطقة قبل تسليمه الى القوى الامنية وعُثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف والحبوب مخدرة.

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