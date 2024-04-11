أثناء عملية سرقة في الميناء.. هذا ما حصل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه اثناء قيام 3 اشخاص بسرقة دراجة في مدينة الميناء - شارع غاندي حصل تبادل اطلاق نار بين السارقين وشبان من المنطقة ليتم توقيف احدهم ويدعى "ع.ح" لبناني، وتمكن الاخران من سرقة الدراجة النارية وفرا بها الى جهة مجهولة.وأفادت مصادر ان السارق تعرّض لضرب مبرح من قبل شبان المنطقة قبل تسليمه الى القوى الامنية وعُثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف والحبوب مخدرة.