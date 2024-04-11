"حزب الله" لن يعلق؟

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إستحوذت جريمة قتل الصراف محمد سرور على تغطية اعلامية كبيرة خصوصا انها تزامنت ايضا مع جريمة قتل القيادي في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، لكن سرعان ما اخذت التسريبات منحى جديدا.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحديث عن تورط "الموساد" في قتل سرور لن يؤدي الى تعليق "حزب الله" بشكل رسمي على هذه الجريمة خصوصا، بإعتبارها تطال احد عناصره، اذ من الممكن ان يتم تناولها باعتبارها حدثا يطال امن البلد ككل.وتقول المصادر "إن الحزب يحاول بشكل دائم تجنب التعليق على القضايا المرتبطة بنقل الاموال وتحويلها الى حركات المقاومة في المنطقة، كما أنه في الاصل لا يبدو ان الحزب كان مواكباً بالمعنى الامني لسرور".