Advertisement

لبنان

تهدئة لافتة جنوباً.. "أيام ونعود"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-04-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1185849-638484212705040671.png
Doc-P-1185849-638484212705040671.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتا انخفاض عدد عمليات "حزب الله" التي نفذت امس، في اول ايام عيد الفطر، الامر الذي طرح اسئلة عن سبب هذا التراجع في ظل التصعيد اليومي بين الحزب واسرائيل وتعقد المفاوضات في القاهرة والدوحة بشأن قطاع غزة.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن التهدئة النسبية تعود الى رغبة الحزب بترك أكبر مساحة ممكنة لاهالي القرى الجنوبية للقيام بالانشطة الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر.
وتقول المصادر ان تراجع عدد العمليات العسكرية لن يستمر خصوصا ان الحديث عن قرب الرد الايراني على استهداف السفارة الإيرانيّة في دمشق، بات هو المسيطر على المشهد الميداني، وقد يتأثر لبنان بشكل مباشر او غير مباشر بهذا الرد.
ويقول مرجع عسكريّ، إنّ هناك ترقباً من قبل كلّ من "حزب الله" وإسرائيل، بما يتعلّق بالردّ الإيرانيّ "، متوقعا "أنّ تتأثر جبهة جنوب لبنان بنوعيّة هذا الردّ، وخصوصاً إذا كان شديداً، فقد تُقدم إسرائيل على زيادة وتيرة قصفها للمناطق الجنوبيّة، من باب الإنتقام".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2024-04-11
06:24 | 2024-04-11
06:20 | 2024-04-11
06:00 | 2024-04-11
05:40 | 2024-04-11
05:35 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24