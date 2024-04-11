تهدئة لافتة جنوباً.. "أيام ونعود"

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كان لافتا انخفاض عدد عمليات "حزب الله" التي نفذت امس، في اول ايام عيد الفطر، الامر الذي طرح اسئلة عن سبب هذا التراجع في ظل التصعيد اليومي بين الحزب واسرائيل وتعقد المفاوضات في القاهرة والدوحة بشأن قطاع غزة.وبحسب مصادر مطلعة فإن التهدئة النسبية تعود الى رغبة الحزب بترك أكبر مساحة ممكنة لاهالي القرى الجنوبية للقيام بالانشطة الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر.وتقول المصادر ان تراجع عدد العمليات العسكرية لن يستمر خصوصا ان الحديث عن قرب الرد الايراني على استهداف السفارة الإيرانيّة في دمشق، بات هو المسيطر على المشهد الميداني، وقد يتأثر لبنان بشكل مباشر او غير مباشر بهذا الرد.ويقول مرجع عسكريّ، إنّ هناك ترقباً من قبل كلّ من "حزب الله" وإسرائيل، بما يتعلّق بالردّ الإيرانيّ "، متوقعا "أنّ تتأثر جبهة جنوب لبنان بنوعيّة هذا الردّ، وخصوصاً إذا كان شديداً، فقد تُقدم إسرائيل على زيادة وتيرة قصفها للمناطق الجنوبيّة، من باب الإنتقام".