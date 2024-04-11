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لبنان

"حرب إبادة جماعية".. تحذير عاجل من انبعاثات شركة الترابة في الشمال

Lebanon 24
11-04-2024 | 01:52
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حذّرت لجنة كفرحزير البيئية من مخاطر أعمال شركة الترابة في الشمال التي باتت تؤثّر على الصحة بشكل مباشر.
 
وقالت في بيان: "شركة الترابة اطلقت غيوما سوداء من التلوث في منتصف الايام الماضية حاملة هدايا الموت لابناء الشمال في عطلة عيد الفطر المبارك. مع اطلاق غيوم التلوث وعواصف غبار الكلينكر المسرطن المخزن في الهواء قرب الشاطىء لتصبح الحياة مستحيلة مع الهواء الملوث في الكورة والشمال ولتزداد الوفيات والاصابات بالسرطان وامراض القلب والامراض التنفسية والتشوهات الجينية الخطيرة".
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وتابعت اللجنة: "يوما بعد يوم يثبت اصحاب شركات الترابة القاتلة اصرارهم على المضي في حرب الابادة الجماعية ضد اهل الكورة والشمال واصرارهم على مخالفة جميع القوانين الوطنية والدولية. لهذا ندعو الى ختم مصانع ترابة الموت بالشمع الاحمر واعتقال اصحابها والزامهم نقل هذه المصانع والمقالع بعيدا من مياه الجرادي الجوفية وعن الشاطىء وبعيدا من بيوت الناس التي تحولت الى مقابر جماعية وعن القرى التي تحولت الى مناطق مسرطنة غير صالحة للحياة، بعد مصادرة ثرواتهم واملاكهم غير الشرعية وتوزيعها على عمال الشركات الحاليين والسابقين وعلى اسر شهداء مجزرة السرطان وامراض القلب ومرضى الربو والحساسية في القرى المحيطة بها". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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