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لبنان

إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب "القومي" في بيصور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2024 | 02:10
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أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على إحراق سيارة اسعاف عائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي كانت مركونة جانب الطريق في بلدة بيصور في عاليه.
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المصدر: لبنان 24
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