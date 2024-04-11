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لبنان

تحذير من ترزيان قبل بدء الموسم الصيفي

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:43
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حذّر النائب هاكوب ترزيان في بيان، اللجان النيابية والوزارات المعنية الى ضرورة "تدارك الخطر وايجاد الحلول المناسبة لموضوع Airbnb وتنظيمه".
 
وأضاف البيان:" "كي لا يمر موسم الأعياد وموسم الصيف، الذي نتمناه واعدًا أقله سياحيًا، وحرصًا على واردات الدولة، وحماية قطاع الفنادق، لا بد لي من تذكير  وزارات المالية والاقتصاد والسياحة، وإنسجامًا مني لردع السوق الموازي في كل القطاعات لاسيما في هذه الحالة قطاع السياحة، ناهيك الخطورة الأمنية في هذه الظروف الهشة التي تمر فيها عاصمتنا بيروت وجميع المناطق، ولزيادة واردات للدولة، من دون زيادة الرسوم وحماية قطاع السياحة وتنشيطه! على اللجان النيابية والوزارات المعنية تدارك الخطر وإيجاد الحلول المناسبة بموضوع ال Airbnb وتنظيمه".
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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