مهرجان أسبوع الأرغن اللبناني يبدأ غدا .. وهذا برنامج الحفل

تستعد جامعة سيدة اللويزة (NDU) ومهرجان Terra Sancta Organ لإطلاق النسخة التاسعة من مهرجان SOL (أسبوع الأرغن الأنبوبي اللبناني) وذلك في الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 20 نيسان 2024.

وعلى مدار تسعة أيام، سيشهد المهرجان 10 حفلات.

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الحفلة الموسيقية الأولى ستتضمن آلة الأرغن الأنبوبي ترافقها أوركسترا. أما الحفلة الموسيقية الثانية فستتضمن فرقة تعزف على الأرغن الأنبوبي ترافقها فرقة غنائية. ومن ضمن البرنامج، حفلان سينمائيان مع ارتجال موسيقي على الأرغن. أما الحفل الخامس فسيكون منوعاً حيث سيجتمع البيانو والأرغن الأنبوبي والرسم الحي والشعر. كما وسيتضمن البرنامج ثلاثة حفلات موسيقية لموسيقى الصالون (الأورغن والكمان والفيولا دا غامبا). أما الحفلان الأخيران فهما ريسيتال للأرغن الفردي.

وسيتم افتتاح الأرغن الأنبوبي الجديد في كاتدرائية "القديس لويس" اللاتينية في بيروت. أما في ما يتعلق بالعازفين المشاركين، فقد جمع المهرجان موسيقيين وفنانين من دول عدة أبرزها ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ولبنان.

أسبوع الأرغن الأنبوبي اللبناني هو المهرجان الوحيد في لبنان الذي يسلط الضوء على هذه الآلة الضخمة، التي يعزفها عازفو أرغن وموسيقيون عالميون مشهورون. وسيقام المهرجان في كنائس وأماكن مختلفة في العديد من مناطق لبنان (من طرابلس إلى صور، مروراً بميسرة، عجلتون، ذوق مصبح، بيروت، وصولاً إلى وادي البقاع)، مما يتيح للجمهور فرصة استكشاف مجموعات موسيقية مختلفة.



برنامج الحفل

سيُقام الحفل الأول، والذي يتم بالتعاون مع السفارة الألمانية في لبنان، غدا الجمعة عند الساعة الثامنة مساء في كنيسة مار زخيا في عجلتون. ويحيي الحفل فنسنت دي بولالذي الذي يُعد من أبرز العازفين البولنديين على الأرغن.



ونهار السبت 13 نيسان، سيُقام الحفل الثاني عند الساعة السادسة مساء في مدرسة يوحنا لودفيك شنلر في خربة قنافر في البقاع الغربي. وسيتم خلال الحفل عرض فيلم "The Galilean" يرافقه ارتجال موسيقي. وسيحيي الملحن وعازف الأرغن الألماني ماتياس ريفيلدت الحفل يرافقه تعليق موسيقي حي. ونهار السبت 13 نيسان، سيُقام الحفل الثاني عند الساعة السادسة مساء في مدرسة يوحنا لودفيك شنلر في خربة قنافر في البقاع الغربي. وسيتم خلال الحفل عرض فيلم "The Galilean" يرافقه ارتجال موسيقي. وسيحيي الملحن وعازف الأرغن الألماني ماتياس ريفيلدت الحفل يرافقه تعليق موسيقي حي.



أما الحفل الثالث فسيُقام يوم الأحد 14 نيسان في الكنيسة الانجيلية الوطنية في بيروت وذلك عند الساعة 12 ظهراً. ويحيي الحفل العازف البولندي فنسنت دي بول. يُذكر أن هذا الحفل هو بالتعاون مع السفارة الألمانية في لبنان.



أما في ما يتعلق بالحفل الرابع، فسيُقام أيضاً يوم الأحد 14 نيسان عند الساعة الثامنة مساء في كنيسة القديس إيليا – الدير الكرملي نهر إبراهيم. وسيتم خلال الحفل عرض فيلم "The Galilean" يرافقه ارتجال على آلة الأرغن. وسيحيي الملحن وعازف الأرغن الألماني ماتياس ريفيلدت الحفل يرافقه تعليق موسيقي حي.





سيُقام الحفل الخامس، وهو بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، يوم الثلاثاء 16 نيسان عند الساعة الثامنة مساء في قاعة اجتماعات الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) في بيروت. وسيحيي الحفل الموسيقي العازف الإيطالي ماريو مارياني يرافقه الفنان اللبناني رودي رحمة. سيُقام الحفل الخامس، وهو بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، يوم الثلاثاء 16 نيسان عند الساعة الثامنة مساء في قاعة اجتماعات الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) في بيروت. وسيحيي الحفل الموسيقي العازف الإيطالي ماريو مارياني يرافقه الفنان اللبناني رودي رحمة.





أما نهار الأربعاء الواقع فيه 17 نيسان، فسيُقام الحفل السادس في كنيسة مار مارون في الجميزة وذلك عند الساعة الثامنة مساء، وهو بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي. وسيشارك في الحفل عازف الكمان اللبناني ماريو الراعي وعازف الأرغن الإيطالي باولو دي ماتيس وعازف الفيول (أو ما يُعرف بكمان الساق) الإيطالي فابيو كاتانيا. أما نهار الأربعاء الواقع فيه 17 نيسان، فسيُقام الحفل السادس في كنيسة مار مارون في الجميزة وذلك عند الساعة الثامنة مساء، وهو بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي. وسيشارك في الحفل عازف الكمان اللبناني ماريو الراعي وعازف الأرغن الإيطالي باولو دي ماتيس وعازف الفيول (أو ما يُعرف بكمان الساق) الإيطالي فابيو كاتانيا.



وبالنسبة للحفل السابع، فسيُقام في 18 نيسان في كنيسة القديس فرنسيس في طرابلس – الميناء عند الساعة السابعة مساء، وهو بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي. وسيشارك في الحفل عازف الكمان اللبناني ماريو الراعي وعازف الأرغن الإيطالي باولو دي ماتيس وعازف الفيول الإيطالي فابيو كاتانيا.





ونهار الجمعة 19 نيسان، سيُقام اللقاء الثامن والذي يشهد الحفل الافتتاحي للارغن الأنبوبي الجديد في كاتدرائية مار لويس اللاتينية للآباء الكبوشيين في وسط بيروت وذلك عند الساعة الثامنة مساء. وسيشارك في الحفل عازف الأرغن الأنبوبي الإسباني آرون ريباس والأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية وقائد الفرقة الموسيقية اللبناني غارو أفيسيان. يُذكر أن الحفل هو بالتعاون مع سفارة اسبانيا في لبنان. ونهار الجمعة 19 نيسان، سيُقام اللقاء الثامن والذي يشهد الحفل الافتتاحي للارغن الأنبوبي الجديد في كاتدرائية مار لويس اللاتينية للآباء الكبوشيين في وسط بيروت وذلك عند الساعة الثامنة مساء. وسيشارك في الحفل عازف الأرغن الأنبوبي الإسباني آرون ريباس والأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية وقائد الفرقة الموسيقية اللبناني غارو أفيسيان. يُذكر أن الحفل هو بالتعاون مع سفارة اسبانيا في لبنان.





أما نهار السبت 20 نيسان فسيُقام الحفل التاسع في كنيسة سيدة اللويزة في زوق مصبح عند الساعة الثامنة مساء، وهو بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي. وسيشارك في الحفل الفرقة الغنائية Les Solistes de Beyrouth كما وقائد الفرقة الموسيقية اللبناني فرناندو عفارة بالإضافة إلى عازف الأرغن الأنبوبي الإيطالي باولو دي ماتيس. أما نهار السبت 20 نيسان فسيُقام الحفل التاسع في كنيسة سيدة اللويزة في زوق مصبح عند الساعة الثامنة مساء، وهو بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي. وسيشارك في الحفل الفرقة الغنائية Les Solistes de Beyrouth كما وقائد الفرقة الموسيقية اللبناني فرناندو عفارة بالإضافة إلى عازف الأرغن الأنبوبي الإيطالي باولو دي ماتيس.