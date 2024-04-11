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لبنان

"التقدمي الاشتراكي" يدين إحراق سيارة إسعاف تابعة لـ "القومي" في بيصور

Lebanon 24
11-04-2024 | 04:11
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دانت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي، حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة بيصور فجر الخميس.
 
واستنكرت الوكالة في بيان هذا العمل، مهيبة بالأجهزة الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة والفورية لكشف الملابسات وتقديم المرتكبين إلى العدالة. وأكدت أهمية إعلاء لغة العقل لاسيّما في ضوء ما يجري في البلاد، مُحذّرةً من محاولات مشبوهة لن تنجح في العبث بالسلم الأهلي.
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وجددت وكالة داخلية "التقدمي" في الغرب، التأكيد على ضرورة إيلاء الدولة والجيش والقوى الأمنية والقضاء كل الثقة لحماية السلم الأهلي.  
 
وكان "لبنان24"، قد ذكر أن مجهولين أقدموا فجر اليوم الخميس، على إحراق سيارة اسعاف عائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي، كانت مركونة جانب الطريق في بلدة بيصور في عاليه.
 
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