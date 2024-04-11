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لبنان

حزب "التوحيد العربي" استنكر حادثة بيصور: للتنبه في هذه المرحلة الدقيقة

Lebanon 24
11-04-2024 | 04:45
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معتبرة أن هذا الإستهداف هو استهداف لحزبها، استنكرت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، حرق سيارة اسعاف عائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي، كانت مركونة جانب الطريق في بلدة بيصور- عاليه.
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ودعا البيان إلى "التنبه في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من محاولات الفتنة المتنقلة بين المناطق والتي تقف وراءها جهات معينة تريد تخريب البلد وضرب السلم الأهلي".

وأكّد على "ضرورة التنسيق مع القوى على الأرض لمنع الفتنة والتحلي بدرجات الوعي والعقل والتبصر في عواقب الامور"، مطالباً  الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة ب"التحقيق بهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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