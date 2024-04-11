Advertisement

لبنان

الخطيب ينبّه من الوقوع في فخ التحريض

Lebanon 24
11-04-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1185922-638484335402215707.png
Doc-P-1185922-638484335402215707.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب القيادات السياسية الى" ضرورة التنبه لما يجري من احداث وتصعيد في الخطاب السياسي التحريضي واتهامات خطيرة لا يستفيد منها الا العدو الاسرائيلي ويكفي اللبنانيين ما يعانونه من ازمات داخلية حتى يضاف اليها المزيد من الضغوط والاعباء السياسية التي يمكن ان تجر الى فتن داخلية خصوصا ان العدو الصهيوني العالق في وحل غزة يحتاج الى ما يفتح له باب الخروج منها ليكون لبنان الضحية ويدفع ثمن اخراجه من مأزقه الوجودي".
Advertisement

وتابع:" وانني اذ انبه الجميع من الوقوع في هذا الفخ ادعو الى ضرورة خفض الخطاب السياسي والاحتكام الى لغة العقل والاعتماد على الاجهزة والقوى الامنية والقضائية لوضع الامور في نصابها بدل اللجوء الى التجييش الطائفي وانفلات الامور من عقالها وتخرج الامور عن السيطرة. وتوجه سماحته بالتعزية الى اهل الضحايا والى عائلة الشهيد المرحوم محمد سرور سائلا الله تعالى له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:34 | 2024-04-11
09:22 | 2024-04-11
08:58 | 2024-04-11
08:36 | 2024-04-11
08:29 | 2024-04-11
08:08 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24