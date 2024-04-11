ملتقى التأثير المدني: لبنان "حالة حضارية" في مواجهة آلات الموت!

دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "هو لبنان حالة حضارية تُقبِلُ على الحياة مهما توغلت آلات الموت في فعل التصفيات الجسدية كما المعنوية".



Advertisement وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللّبنانية ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي ب"قبضة لبنانية" كبيرة تؤكد بأن "الحريَّة قبل كُلِّ وجود ودور". وأضاف الملتقى:"هو لبنان حالة حضارية أقوى من إصرارات النحر، وانحرافات التجبر.هو لبنان الحر، والحريةُ شرط لأي وجود وبقاء، ولأي حضور أو دور".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللّبنانية ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي ب"قبضة لبنانية" كبيرة تؤكد بأن "الحريَّة قبل كُلِّ وجود ودور".