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لبنان

عاجل من الجنوب.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف منزلين

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف منزلين على أطراف بلدة طير حرفا. 
 
كما وأغار العدوّ على بلدة الضهيرة - الحارة الفوقا. وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الغارة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجّل أي إصابات. 
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طير حرفا

الضهيرة

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