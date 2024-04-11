عاجل من الجنوب.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف منزلين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف منزلين على أطراف بلدة طير حرفا.

كما وأغار العدوّ على بلدة الضهيرة - الحارة الفوقا. وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الغارة، وبحسب المعلومات الأولية لم تُسجّل أي إصابات.