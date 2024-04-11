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لبنان

مكاري: البلد يمرّ بظروف أمنيّة صعبة

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:35
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رأى وزير الإعلام زياد مكاري أن "البلد يمرّ بظروف أمنيّة صعبة وحدوده متفلّتة والدولة غائبة في كثير من المناطق".
 
وثمّن مكاري وعي حزب "القوات" بعد مقتل منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان على يد عصابة سرقة سيارات. 
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مكاري

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