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لبنان

لا إنترنت في هذه المنطقة منذ الصباح!

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:35
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يعاني مشتركو خدمة الانترنت الـ"DSL" من "اوجيرو" منذ صباح اليوم، من انقطاع شامل نتيجة مشكلة طرأت على السنترالات كافة في منطقة النبطية.


وكان قد أشار مدير عام "هيئة أوجيرو" عماد كريدية إلى حصول عطلٍ طارئ على خدمات أوجيرو أدى إلى توقف الخدمات.
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وقال بمنشور عبر حسابه على منصة أكس: "طرأ عطل على شبكة أوجيرو صباح اليوم مما تسبب بخروج عدد من المشتركين كما خدمة الـ ١٥١٥ عن الخدمة"، لافتاً الى ان "الفرق الفنية تعمل على المعالجة".
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