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لبنان

عبد الساتر بحث في الأوضاع مع ماغرو

Lebanon 24
11-04-2024 | 06:24
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التقى رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، في حضور مدير البروتوكول في السفارة زاهر أبي راشد.
 
 
خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانيّة.
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