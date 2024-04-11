عبد الساتر بحث في الأوضاع مع ماغرو

التقى رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، في حضور مدير البروتوكول في السفارة زاهر أبي راشد.

خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانيّة.