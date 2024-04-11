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لبنان

استنفار.. إسرائيل تتحدث عما يقوم به حزب الله في سوريا

Lebanon 24
11-04-2024 | 06:20
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مناطق في جنوب سوريا تشهد استنفارا وإعادة انتشار وتموضع للفصائل الإيرانية وحزب الله، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية. 
 
وكان زعم موقع واللا الإسرائيلي بالأمس أن هناك تقديرات تشير إلى نشاط استخباري لحزب الله عند الحدود مع سوريا لشن هجمات، وذلك في ما يبدو بالتنسيق مع إيران في إطار الرد الإيراني المحتمل على هجوم دمشق.
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كما أشار المصدر ذاته إلى أن حزب الله نقل عناصر تابعة له للحدود مع سوريا ويستخدم مواقع للجيش السوري.

وأضاف أن نشاط حزب الله على الحدود مع سوريا ليس معروفا إذا كان بعلم الرئيس السوري بشار الأسد أم لا.

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