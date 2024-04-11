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لبنان

إصابة طفل في ظهره.. إليكم ما حصل معه

Lebanon 24
11-04-2024 | 06:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفل من على علو أثناء لهوه في بلدة بقرصونا في الضنية ما أدى إلى إصابته في ظهره. 
 
وعملت فرق اسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة على نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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