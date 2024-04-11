مولوي يدعو للتهدئة: لبنان لا يتحمّل اللجوء

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أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اليوم الخميس، أن "لبنان ملتزم بحقوق الإنسان ونحمي كل من هو على الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية"، داعياً الى التهدئة وعدم التعدي على الغير ومؤكداً أن "الحفاظ على أمن لبنان واللبنانيين هو من صلب وزارة الداخلية".وقال مولوي في تصريح لـ"الحدث": "قمنا بكلّ الاتصالات للتهدئة وعدم الفتنة"، مضيفاً: "عندما نوصف الواقع إنما نقوم بذلك لحماية اللبنانيين والسوريين معاً".وتابع: "لبنان ليس بلدا يتحمّل اللجوء وهناك مناطق في سوريا أصبحت آمنة"، مشيراً الى أن "35 بالمئة من الموجودين في السجون اللبنانية هم من السوريين".وأكد أننا "لا نحرض على اللاجئين السوريين ولكن ندعو لتطبيق القانون".