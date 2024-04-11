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لبنان

سقوط صخور كبيرة على الطريق في هذه المنطقة

Lebanon 24
11-04-2024 | 07:09
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سقطت صخور كبيرة على طريق نهر الزرارية- طيرفلسيه (نهر الليطاني).

وعملت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية في الزرارية على إزالتها، تأمينا للسلامة العامة.
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نهر الزرارية

طيرفلسيه

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