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لبنان
سقوط صخور كبيرة على الطريق في هذه المنطقة
Lebanon 24
11-04-2024
|
07:09
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سقطت صخور كبيرة على طريق نهر الزرارية- طيرفلسيه (نهر الليطاني).
وعملت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية في الزرارية على إزالتها، تأمينا للسلامة العامة.
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نهر الزرارية
طيرفلسيه
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