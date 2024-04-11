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لبنان

قرار عاجل.. لا مدارس غداً

Lebanon 24
11-04-2024 | 07:15
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صدر عن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان البيان الآتي:

"إن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إذ تلتزم تعاليم قداسة البابا فرنسيس الداعية الى صون كرامة الإنسان فوق كلّ زمان ومكان وحقه بالحياة الكريمة، تدين بشدة عمليات القتل وانتهاك كرامة الإنسان الحاصلة أينما كان، كما وتندد بالتفلّت الأمني الحاصل في لبنان وتدعو الدولة وأجهزتها الأمنية الى تحمّل مسؤولياتها الوطنية ببسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، لكي تستطيع مدارسها المنتشرة على مساحة الوطن استكمال رسالتها التربوية الجامعة الملقاة على عاتقها والهادفة الى بناء مواطن لبنانيّ منفتح ومسالم ومحب لأخيه الإنسان. لذلك وانطلاقاً من منطق السلام والمحبة والأخوة الإنسانية الذي تدعو اليه أعياد الفصح المجيد والفطر السعيد، تدعو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اعتبار يوم غد الجمعة يوم صلاة من أجل خلاص لبنان والى إقفال مدارسها في هذا النهار على كلّ الأراضي اللبنانية".
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