"الكتائب": لعدم الإنجرار الى ردّات فعل تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة سليمان

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دعا حزب "الكتائب"، في بيان اليوم، الى عدم الإنجرار الى ردات فعل من شأنها حرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة قتل منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان.وجاء في بيان "الكتائب" أنه "رصد التحركات والإعتداءات والبيانات المشبوهة التي تصدر وترمى بشكل مدروس في مناطق حساسة ولأهداف مكشوفة وباتت تشكّل مصدر قلق وتفوح منها رائحة الأعمال الأمنية التي تهدف الى تأزيم الوضع وتوتير الأمن في لبنان أكثر مما هو عليه".وتابع: "بناء عليه، يطلب الحزب من كل الأصدقاء والمخلصين والمحبّين عدم الانجرار الى أي نوع من ردات الفعل التي من شأنها ان تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة باسكال سليمان لأن هذا جلّ ما يتمنّاه أعداء لبنان".