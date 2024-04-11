Advertisement

لبنان

"الكتائب": لعدم الإنجرار الى ردّات فعل تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة سليمان

Lebanon 24
11-04-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1185987-638484440174426627.jpg
Doc-P-1185987-638484440174426627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا حزب "الكتائب"، في بيان اليوم، الى عدم الإنجرار الى ردات فعل من شأنها حرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة قتل منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان.


وجاء في بيان "الكتائب" أنه "رصد التحركات والإعتداءات والبيانات المشبوهة التي تصدر وترمى بشكل مدروس في مناطق حساسة ولأهداف مكشوفة وباتت تشكّل مصدر قلق وتفوح منها رائحة الأعمال الأمنية التي تهدف الى تأزيم الوضع وتوتير الأمن في لبنان أكثر مما هو عليه".
Advertisement


وتابع: "بناء عليه، يطلب الحزب من كل الأصدقاء والمخلصين والمحبّين عدم الانجرار الى أي نوع من ردات الفعل التي من شأنها ان تحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي في جريمة باسكال سليمان لأن هذا جلّ ما يتمنّاه أعداء لبنان".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:34 | 2024-04-11
09:22 | 2024-04-11
08:58 | 2024-04-11
08:36 | 2024-04-11
08:29 | 2024-04-11
08:08 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24