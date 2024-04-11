لليوم الثالث على التوالي.. استمرار التعازي بسليمان في مار جرجس

تتقبل عائلة منسق "القوات اللبنانية" في قضاء جبيل باسكال سليمان، لليوم الثالث على التوالي التعازي في قاعة كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.



وأدى واجب العزاء اليوم، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزوجته والرئيس فؤاد السنيورة وقائد الجيش العماد جوزف عون، بالإضافة إلى: المطران بولس مطر، المطران شارل مراد، مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر، أعضاء تكتل الجمهورية القوية: سعيد الأسمر، غسان حاصباني، زياد الحواط، شوقي الدكاش، غادة أيوب، النائب السابق وهبي قاطيشه، النائب السابق جوزف إسحق، النائب فؤاد مخزومي، النائب عماد الحوت، النائب غسان سكاف، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، النائب ويليام طوق، النائب ميشال الضاهر، النائب السابق حكمة ديب، النائب السابق إيلي ماروني، صولانج بشير الجميل، منسق بيروت في "القوات" إيلي شربشي، عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" دانيال سبيرو، وفد من الدائرة الثقافية في "القوات"، الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، وفد من المعارضة الشيعية، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "الرامغافار" افيديس داكسيان.

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كذلك، قدم واجب العزاء نقيب المحامين فادي المصري مع وفد من النقابة يرافقهم وفد من المحامين في حزب "القوات اللبنانية" برئاسة رئيس المصلحة ألبير يمين، نقيب أطباء الاسنان رونالد يونس.

وتوالى كل من: وزراء المال يوسف خليل والإعلام زياد المكاري والاتصالات جوني القرم، الوزير السابق ناجي البستاني، الوزير السابق مروان شربل، الوزير السابق نقولا نحاس، وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة نائب رئيس الرابطة جو عيسى الخوري، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش، رئيس بلدية الحازمية جان الياس الأسمر، رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي، رئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية عمار حوري، رئيس جامعة الحكمة جورج نعمة، عميد كلية الفنون في الجامعة اللبنانية هشام زين الدين ممثلا رئيس الجامعة بسام بدران على رأس وفد ضم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية حبيب قزي ومدير كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الاول مجتبى مرتضى ومديرة كلية الحقوق الفرع الثاني منى عبود ومدير كلية الفنون الفرع الثاني سيزار غصوب، وعدد من رؤساء الاقسام والأساتذة والموظفين، الدكتور جوزيف طربيه، رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة، السفير اللبناني سابقاً في الفاتيكان جورج خوري، اللواء المتقاعد صلاح جبران، زياد حايك وعدد كبير من الإعلاميين، السيدة حياة ارسلان، وفد من "الجبهة السيادية"، يمنى الجميل، الأب هاني طوق، عضو الهيئة التنفيذية رجا الراسي، وفد من أهالي شهداء مرفأ بيروت، العميد ريمون خطار، العميد المتقاعد سليم كلاس.



وقدم واجب العزاء: منسق البقاع الشمالي إلياس ابو رفول يرافقه رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمه، رئيس بلدية القدام ايلي حدشيتي، رئيس بلدية نبحا المحفارة مالك حدشيتي، وفد من منسقية بيروت، نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، رئيس بلدية بعبدا جورج عون، وفد من "حزب الحوار"، جيسي رمزي عيراني، نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، المسؤول الإعلامي لرئاسة الجمهورية سابقاً رفيق شلالا، راهبات من الرهبنة اللبنانية ـ القديسة رفقا بسكنتا، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد من المجلس، رئيس نادي الحكمة راغب حداد، رجل الاعمال خليل العرب، الصحافي علي الأمين، الدكتور علي خليفة، الصحافي أحمد عياش، الأستاذ ربيع الهبر، الدكتور حسان حسن الرفاعي، الشاعر نزار فرنسيس، جانيت بطرس خوند، المحامي أنطوان صفير، ووفود شعبية ونقابية واقتصادية.