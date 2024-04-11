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لبنان

إسرائيل قصفت منزلاً في الضهيرة.. من كان في داخله؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 08:36
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنى عسكريا في الضهيرة جنوبي لبنان أثناء وجود عنصر من حزب الله داخله. 
 
وأضاف أن عناصره أطلقوا النار لإزالة تهديد في منطقة طير حرفا جنوبي لبنان. 
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