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لبنان
جنبلاط أبرق إلى هنية معزياً باستشهاد أبنائه
Lebanon 24
11-04-2024
|
09:22
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أبرق النائب السابق وليد جنبلاط إلى رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" اسماعيل هنية، معزيًا باستشهاد أبنائه وأفراد من عائلاتهم.
وجاء في نص البرقية: "بخالص الأسف بلغني نبأ استشهاد أبنائك حازم وأمير ومحمد وأفراد من عائلاتهم بنتيجة العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على غزة، كما على الضفة الغربية وعلى سائر أبناء الشعب الفلسطيني".
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وتابع: "إنّني إذ أتقدّم منكم بالتعازي الخالصة، راجياً من الله أن يتغمّدهم بواسع الرحمة، فإنّني أتقدّم بالتعزية من الشعب الفلسطيني الصامد المناضل بكل الشهداء الذين قضوا في حرب الإبادة التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل أخطر تآمرٍ يحصل على فلسطين وقضية شعبها. إلا أنّني على ثقة بأن صمود ونضال ومقاومة الفلسطينيين سوف تنتصر على آلة القتل الإسرائيلية مهما طال زمن الاحتلال.
الرحمة لكل شهداء فلسطين، والتمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، والحرية للأسرى والمعتقلين، والرجاء أن تنقضي هذه المحنة عن الشعب الفلسطيني بأسرع وقت".
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