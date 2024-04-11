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لبنان

النائب سليمان: الأوضاع الأمنية تستوجب حكمة

Lebanon 24
11-04-2024 | 09:34
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إعتبر النائب محمد سليمان أن "الأوضاع الأمنية المتلاحقة تستوجب حكمة كل القيادات والمرجعيات السياسية لقطع طريق الفتنة التي تعمل لتعكير الأجواء وخلق انقسامات في البلد".

وأكد خلال استقباله وفوداً معايدة بالفطر في منزله في وادي خالد، أن "استدراج البلد للنزاعات مرفوض والمطلوب عدم الانجرار وراء ردات فعل في غير مكانها قد تؤدي إلى توتر والى ضرب للإستقرار الداخلي".
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ورأى ان "الحل الأساسي يبدأ بعودة انتظام عمل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحمل المسؤولية ويحمل مشروع حماية البلد ويدافع عن مصالح اللبنانيين ومستقبل أبنائهم".
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