أبو فاعور التقى فرونتسكا: لتطبيق القرار 1701

إلتقى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع المحلية والاقليمية.



وقال أبو فاعور: "من الواضح أن العدو الإسرائيلي يتصيّد حرباً في لبنان نتيجة انسداد أفق جرائمه في فلسطين المحتلة"، معتبراً أن "المسؤولية الوطنية تقتضي موقفاً مسؤولاً لنزع ذرائعه عبر تطبيق القرار 1701 بما يحفظ سيادة لبنان وسلامة أبنائه وفي مقدمتهم أبناء الجنوب".

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كما أكد أن "المجتمع الدولي مُطالَب ببذل المزيد من الضغوط على الإحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتمادية بحق الشعب الفلسطيني".