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لبنان

بأجواء من الحزن والغضب.. اللبوة ودّعت محمد سرور

Lebanon 24
11-04-2024 | 10:38
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شيّع أهالي بلدة اللبوة والبقاع الشمالي محمد إبراهيم سرور، وسط جو من الحزن والغضب.


وانطلقت مسيرة التشييع من امام منزله في البلدة بمشاركة رئيس تكتل نواب بعلبك- الهرمل النائب حسين الحاج حسن وأعضاء التكتل  النواب ابراهيم الموسوي وإيهاب حمادة وعلي المقداد وينال صلح وملحم الحجيري، وفد من قيادة "حزب الله" في البقاع، كاهن رعية القاع الاب إليان نصر الله، وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ورجال دين وفاعليات وحشد من الأهالي.
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جابت المسيرة شوارع البلدة وسط هتافات منددة بالجريمة النكراء ومطالبة بتحقيق عادل لجلاء الحقيقة والاقتصاص من الجناة المجرمين.


ووصل التشييع إلى روضة البلدة حيث ووري سرور في ثراها بعد ان أم الصلاة على جثمانه الشيخ حسن السلمان.


وكان سرور وجد مقتولاً في منطقة بيت مري في المتن الشمالي.
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