Advertisement

لبنان

المفتي زغيب عزّى بسرور: ندعو القوى الامنية بضرورة كشف الملابسات

Lebanon 24
11-04-2024 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1186064-638484578249626391.jpeg
Doc-P-1186064-638484578249626391.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم المفتي الشيخ عباس زغيب التعازي بمحمد سرور ممثلا دار الإفتاء الجعفري والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في اللبوة، وقال: "باسمي وباسم دار الافتاء الجعفري وباسم سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان نتقدم بأسمى آيات العزاء بهذا المصاب الجلل باستشهاد المظلوم المغدور الحاج محمد سرور صاحب الخلق الرفيع".
Advertisement
أضاف: "وإننا بهذه المناسبه الاليمة ندعو القوى الامنية بضرورة الاسراع بكشف ملابسات هذه الجريمة، وايصال من افتعلها الى حيث يستحق من عقاب. وبهذه الفاجعه نطالب بضرورة تفعيل الامن الاستباقي لان البلد لا يتحمل ازمات وجرائم كهذه. وما شاهدناه سابقا من خلال اطلاق البعض لاتهامات سياسييه ولولا العقلاء بهذا البلد لكنا وصلنا بالبلد الى احداث تشابه ما حصل في السبعينات".
وختم زغيب: "ان الشراكة بالوطن توجب على الجميع ان يقدموا لغة المنطق النابع من خلفية وطنية حريصة على السلم الاهلي، لان البلد امانة في اعناق الجميع يجب الحفاظ عليها بالوحدة والمحبة والتلاقي والحوار الهادئ والهادف في سبيل بناء البلد على العدالة والشراكة والمواطنة التي لا تفرق بين اللبنانيين، وانهم جميعا سواسية في الحقوق والواجبات، حمى لبنان من كيد الاعداء ومن شياطين الداخل".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2024-04-11
14:44 | 2024-04-11
14:02 | 2024-04-11
14:00 | 2024-04-11
13:39 | 2024-04-11
13:00 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24