مديريّة بيصور في "الحزب القومي" تدين إحراق سيارة الإسعاف: اعتداء جبان

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استنكرت مديريّة بيصور في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، "الاعتداء الذي سُجّل فجر اليوم، في بلدة بيصور بإحراق سيارة إسعاف عليها شعار الحزب السوري القومي الاجتماعي"، معتبرة إياه "اعتداء جبانا، ندينه بأشد العبارات، مشدّدين على ضرورة كشف مرتكبيه ودوافعهم الفتنوية".وأكدت المديرية أن "بيصور هي بلدة الشهداء وعصيّة على الفتن، وقلعة بمواجهة من يتربّص بأمنها وأهلها وبالقوميين الاجتماعيين المتجذّرين فيها صموداً وتحدّياً، وعليه، نطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات القضائية الإسراع في كشف المعتدين وإنزال أشد العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه تعكير صفو الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".