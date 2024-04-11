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لبنان

تزامناً مع مراسم دفن باسكال سليمان غداً... هذا ما دعا إليه نواب قوى المعارضة

Lebanon 24
11-04-2024 | 12:09
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اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل تحالف التغيير والتجدد والكتائب والجمهورية القوية بالإضافة الى النائب بلال الحشيمي، واصدروا ما يلي:

بمناسبة جناز الشهيد باسكال سليمان ظهر غد الجمعة 12 نيسان 2024 في كنيسة مار جرجس في جبيل، يدعو نواب قوى المعارضة اللبنانيين الى تحويل يوم غد الى يوم حداد وطني تضامنا مع عائلة باسكال سليمان وتحية لروحه، واظهارا لتضامن جميع اللبنانيين مع الدولة اللبنانية وسيادتها في وجه فوضى السلاح والفلتان الامني والسلاح غير الشرعي الذي يعاني منه لبنان حالياً.
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