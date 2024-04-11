ياسين زار المفتي غزاوي مهنئا بالفطر

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زار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، مفتي زحلة والبقاع الدكتور علي الغزاوي في منزله في غزة في البقاع الغربي لتهنئته بالفطر، وتلقى تهاني العيد مع المفتي الغزاوي وشخصيات دينية وسياسية.وكان الوزير ياسين ادى صلاة عيد الفطر في مسجد السلطان يعقوب التحتا (لوسي) في البقاع الغربي والتي أمها المفتي الغزاوي وذلك عقب اصطحابه للغزاوي للصلاة، بمشاركة قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه بحضور رؤساء بلديات وفاعليات بقاعية.