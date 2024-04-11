أسلحة تُنقل من لبنان إلى فلسطين بسريّة تامّة... من يتولّى تهريبها؟

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت إنّ إيران تنقل بطرق تهريب سرية، عبر الشرق الأوسط، أسلحة إلى الضفة الغربية مستعينة بعملاء استخبارات، ومسلحين، وعصابات.ونقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وإيرانيين إن العديد من الأسلحة المهربة إلى الضفة الغربية المحتلة تنتقل عبر مسارين من إيران، عبر العراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل.ولفتت الصحيفة إلى أن الطريق الرئيسي هو عبر الأردن عن طريق البدو الذين يعملون في تهريب السلاح إلى الضفة المحتلة.أما الطريق الثاني، والأصعب، هو من سوريا إلى لبنان، ومنها إلى الأراضي المحتلة ثم الضفة الغربية.وزعمت نقلا عن المصادر الإيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني هو من يتولى عملية التنسيق.وقال المسؤولون الإسرائيليون إن هذه الأسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية تحلق بسرعة وعلى ارتفاع منخفض على الأرض.واستندت الصحيفة إلى مقابلات مع مسؤولين أمنيين وحكوميين مطلعين، من "إسرائيل" وإيران والولايات المتحدة الأميركية. (عربي21)