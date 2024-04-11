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لبنان

حادث سير مروّع وانقلاب سيارة... ما هو عدد الجرحى؟ (صور)

Lebanon 24
11-04-2024 | 12:54
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أُصيب 3 أشخاص بجروحٍ، في حادث سير في وادي الزرارية.
 
 
وقد انقلبت سيارة خلال الحادث، وسقطت إلى جانب الطريق.
 
 
وعملت فرق الاسعاف على نقل الجرحى الى المستشفى.
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حادث سير

وادي الزرارية

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