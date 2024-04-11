حادث سير مروّع وانقلاب سيارة... ما هو عدد الجرحى؟ (صور)

أُصيب 3 أشخاص بجروحٍ، في حادث سير في وادي الزرارية.

وقد انقلبت سيارة خلال الحادث، وسقطت إلى جانب الطريق.

وعملت فرق الاسعاف على نقل الجرحى الى المستشفى.