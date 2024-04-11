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لبنان
حادث سير مروّع وانقلاب سيارة... ما هو عدد الجرحى؟ (صور)
Lebanon 24
11-04-2024
|
12:54
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أُصيب 3 أشخاص بجروحٍ، في حادث سير في وادي الزرارية.
وقد انقلبت سيارة خلال الحادث، وسقطت إلى جانب الطريق.
وعملت فرق الاسعاف على نقل الجرحى الى المستشفى.
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حادث سير
وادي الزرارية
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