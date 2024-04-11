ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ

بعدما نُقِلَ الممثل القدير فؤاد شرف الدين إلى المستشفى بعد إصابته بورمٍ في الرأس، قال الطبيب فيليب يونس الإختصاصي في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، إنّ "هناك كتلة في دماغ شرف الدين، وتُعتبر حميدة، بحسب ما أظهرته الصور".

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وأضاف يونس للـ"أم تي في": "يجب إجراء عمليّة جراحيّة لشرف الدين بشكل عاجل، لأنّ هذه الكتلة وعلى الرغم من أنّها حميدة، تُعرّض حياته للخطر". (رصد لبنان 24)