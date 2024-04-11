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لبنان

تفاصيل جديدة تُكشف عن جريمة قتل محمد سرور... ما هو إسم السيّدة التي استدرجته؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 14:00
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كشفت مصادر أنّ "الصراف محمد سرور تمّ استدراجه عبر سيّدة لبنانية تحت إسم زينب حمود، وذلك لتحويل مبلغ 14 ألف دولار من العراق".
 
 
وقالت المصدر لـ"الميادين": "بحكم عمله، سحب سرور المبلغ وتوجّه برفقة إبن شقيقه على متن دراجة نارية لتسليمها المبلغ في العنوان المُحدّد في بلدة بيت مري".
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وأضافت المصادر أنّ "العميلة تسلمت المبلغ من خلف شباك، لأنّ سرور لم يكن بمفرده".
 
 
وأشارت المصادر إلى أنّه "بعد أيّام قليلة، تمّ تحويل مبلغ 4 آلاف دولار، وهذه المرة، توجّه سرور بمفرده لتسليم المبلغ، وعندها، اعتقل وعذب وقتل".
 
 
وتابعت المصادر أنّ "القتلة تركوا أسلحتهم في حمام المنزل، تحت المياه كيّ تمحى البصمات، لكنهم أبقوا عليها مع كواتم الصوت".
 
 
 
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