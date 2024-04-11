الراعي للخطيب: نعمل على معالجة ذيول الأحداث الأخيرة

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تلقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك، وكانت مناسبة للتداول في الشؤون الراهنة، في ضوء التطورات الاخيرة.وبحسب بيان صادر عن المجلس الشيعي، لفت العلامة الخطيب البطريرك الراعي "بما يملك من حكمة، الى ان الخطابات التصعيدية والمتوترة الطائفية هي لغة ممجوجة، وقد جربها اللبنانيون وجرّت الويلات على الجميع، وان لغة السلام والمحبة هي التي تبني وهي التي ينبغي أن تسود. وعليه نتمنى من غبطتكم بذل اقصى الجهود لمعالجة ذيول الاحداث الاخيرة التي نجمت عن جريمة قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، للحؤول دون حصول المزيد من ردود الافعال تنعكس بصورة أكثر سلبية على الاوضاع في لبنان، خصوصا وان اللبنانيين جسد واحد اذا ما أصيب أي عضو منه فسينعكس على سائر الاعضاء".واكد الراعي أنه يعمل في هذا الاتجاه، آملا من الجميع تدارك الموقف في هذه الظروف الصعبة.