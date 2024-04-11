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لبنان

خبر عاجل يتعلّق بعمليّة خطف السوريين... ما الذي جرى مساء اليوم؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 14:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن الإفراج عن السوريين اللذين خُطِفا بعد ظهر اليوم، على طريق بعلبك - حمص في منطقة شعث.
 
 
وأُطلق سراح السوريين في بلدة مقنة، بعدما سرق منهما الخاطفون هواتفهما والمال الذي كان بحوزتهما.
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وعملت  دورية من مخابرات الجيش على نقلهما الى فرع ابلح للتحقيق وكشف ملابسات عمليّة الخطف.
 

وتجدر الإشارة إلى أنّ سائق سيارة الأجرة أ.ال أبلغ القوى الأمنيّة عن الخاطفين، بعدما تمكّن من الفرار إلى منزل مختار بلدة شعت.
 
 
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