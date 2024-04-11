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لبنان
هل يُعيد الجيش إنتشاره على مداخل الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
11-04-2024
|
15:42
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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ لا إعادة إنتشار للجيش على مداخل الضاحية الجنوبيّة.
وأضافت أنّ الوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام.
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