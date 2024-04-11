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لبنان

الجيش الإسرائيلي: إيران تُموّل وتُسلّح وكلاءها في لبنان وتُحضرّهم لمهاجمتنا

Lebanon 24
11-04-2024 | 16:18
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن "إسرائيل على أهبة الاستعداد في حالتيّ الهجوم والدفاع تحسبا لمواجهة أي تطورات في المنطقة".

وأشار هاغاري إلى أن "إيران تمول وتسلح وكلاءها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن وتحضرهم لمهاجمتنا"، مشددا على أن "الجيش يواصل الحرب في غزة ومستعدون للمضي قدما".
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وبشأن الحديث عن الهجوم الإيراني المحتمل ردا على قصف قنصلية إيران في دمشق، قال: "لا تغيير في التعليمات الحالية للجبهة الداخلية"، مؤكدا أن "رئيس الأركان أجرى مع قائد القيادة المركزية الأميركية تقييما للتحديات الأمنية". (روسيا اليوم)
 
 

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