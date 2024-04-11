Advertisement

لبنان

بلدة جنوبيّة تعرّضت مساء اليوم لإطلاق نار من الجانب الإسرائيليّ

Lebanon 24
11-04-2024 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1186163-638484763396896948.jpg
Doc-P-1186163-638484763396896948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنيّة"، أنّ بلدة العديسة تعرّضت مساء اليوم، لرمايات رشاشة متوسطة، من المواقع الاسرائيليّة في مسكافعام.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق ميس الجبل ويارين والخيام جنوب لبنان
lebanon 24
12/04/2024 03:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت بلدة وطى الخيام
lebanon 24
12/04/2024 03:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": العدو الإسرائيلي يقصف سهل مرجعيون - الخيام
lebanon 24
12/04/2024 03:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة جوية استهدفت حي المسلخ فوق الشاليهات في الخيام
lebanon 24
12/04/2024 03:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الخيام

لبنان

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:18 | 2024-04-11
15:42 | 2024-04-11
15:00 | 2024-04-11
14:44 | 2024-04-11
14:02 | 2024-04-11
14:00 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24