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قد قضت محكمة أرجنتينية اليوم بأن إيران أمرت بالهجوم الدامي عام 1992 على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس وبالهجوم عام 1994 على مركز أميا اليهودي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وشمل الحكم أيضا "حزب الله"، وأعلن إيران "دولة إرهابية".ووصف الحكم الهجوم على مركز أميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة.الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس كان تفجيرًا انتحاريًا وقع في 17 آذار 1992م. وقُتل في الهجوم 29 مدنيًا وأُصيب 242 آخرون، غالبية الضحايا كانوا من المدنيين الأرجنتينيين.ولم يقتل إلا 4 إسرائيليين من بينهم زوجتا القنصل والسكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية.تبنت الهجوم مجموعة تسمى "حركة الجهاد الإسلامي اللبنانية" يشتبه بتحالفها مع إيران وتشير تقارير أنها انحلت لاحقًا وانضمت لحزب الله.(العين)